Киев, 15 августа, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В июле 2019 года на Украине было продано на 27,4% больше новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

(сс) MatanVizel Автомобиль Renault

В общей сложности за второй летний месяц 2019 года на украинском авторынке было реализовано 8 240 автомобилей.

Первое место среди брендов на авторынке Украины занимает французский Renault. В июле продажи этого бренда составили 1 290 экземпляров, что на 57% больше по сравнению с июлем 2018 года.

Второе место у японской компании Toyota, продажи которой увеличилась на 66% и составили 1 090 проданных авто.

Третью строчку занимает чешская марка Skoda. Ее продажи в июле 2019 года составили 660 экземпляров, что на 31% больше по сравнению с прошлогодним показателем.

На четвертом и пятом местах южнокорейская KIA (590 ед., +37%) и японская Nissan (520 ед., +16%) соответственно.

Напомним, в конце июля 2019 года правительство Украины перенесло сроки введения эмбарго на ввоз авто из России с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года.

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