Москва, 15 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Россия сможет через шесть лет поставлять услуг на международные рынки на 100 млрд долларов, заявил 15 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Он сообщил, что подписал стратегию развития экспорта услуг до 2025 года.

«Перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через шесть лет объём экспорта может достичь 100 миллиардов долларов», — сказал Медведев.

По словам главы правительства, в стратегии расставлены приоритеты и направления, по которым нужно идти.