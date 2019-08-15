Вашингтон, 15 августа, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Певица Кристина Агилера решила отпраздновать 20-летний юбилей своего альбома его переизданием. Об этом 14 августа сообщил портал Yahoo News.

Twitter.com/xtina Кристина Агилера

Альбом, названный её именем, вышел в 1999 году, он запомнился поклонникам певицы хитом Genie in a Bottle. Агильера сообщила, что приобрести его цифровую версию можно будет в её интернет-магазине 23 августа 2019 года.

Она будет включать в себя оригинальный альбом, а также ремиксы и варианты песен a capella. Кроме того, фанаты смогут приобрести виниловую версию и даже версию на аудиокассете.

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Напомним, в июле 2019 года Кристина Агилера дала концерты в Москве и Санкт-Петербурге. В 2018 году певица выпустила новый альбом Liberation.