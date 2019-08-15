Рига, 15 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Около четверти латвийцев могут остаться без своего лечащего врача, так как уже сегодня 27% медицинских специалистов достигли предпенсионного возраста. Об этом заявила председатель Общества врачей Латвии Илзе Айзсилниеце в передаче «900 секунд» телеканала LNT.

В.Д. Чураков. Врач Железнов

Глава Службы неотложной помощи Лиена Ципула рассказала, что служба не до конца справляется со своими функциями и обязанностями из-за нехватки специалистов. По ее словам, 20% ставок от общего числа, или 587 рабочих мест, свободны. Из них 130 ставок покрывают студенты — будущие медики, а остальные 375 ставок покрываются сверхурочной работой. Так, за период январь-июнь 2019 года работники службы проработали сверхурочно 373 тыс. часов, которые обошлись службе в 2,2 млн евро.

Нехватка врачей есть и в Восточной больнице, рассказал глава правления больницы Имантс Паэглитис, 18% ставок от общего количества свободны. Сверхурочные часы за первые шесть месяцев этого года обошлись для бюджета больницы в 1,6 млн евро. Около 300 вакантных мест есть в Университетской больнице им. Страдиня, где не хватает как медперсонала, так и врачей реаниматологов, кардиологов, радиологов.

Также около 10% ставок свободны в Детской больнице, то есть там не хватает около 155 работников, а количество отработанных сверхурочных часов приблизилось за первые полгода к 50 тыс.

В региональных больницах Латвии помимо нехватки персонала также существует проблема того, что многие врачи уже находятся в пенсионном или предпенсионном возрасте. Так, например, в Резекненской больнице 28% врачей — старше 61 года. Глава Общества врачей Айзсилниеце также подчеркнула, что низкие зарплаты вынуждают врачей работать одновременно на трех работах.

В связи с вышеперечисленными тенденциями в медицинской сфере Латвии, Служба неотложной помощи, Ассоциация сельских семейных врачей, Ассоциация молодых врачей призывает к необходимости продолжить увеличивать зарплаты медработников и врачей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря министерства здравоохранения Лига Шерна заявила, что в сезон отпусков возникновение кризиса из-за нехватки врачей возможно в любой латвийской больнице.