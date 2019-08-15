Ижевск, 15 августа, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Власти Удмуртии выделили аэропорт Ижевска в самостоятельное юридическое лицо. Согласно данным Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ), 14 августа было создано АО «Аэропорт Ижевск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

alexandergroshev Аэропорт Ижевска

Генеральным директором общества назначен Александр Синельников. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Учредителем и владельцем 100% акций является министерство имущественных отношений Удмуртии.

Основной вид деятельности — деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом. Кроме того, в качестве дополнительных указаны: ремонт машин и оборудования; ремонт и техобслуживание летательных аппаратов, включая космические; передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям, а также распределение и торговля электроэнергией; торговля газообразным топливом; строительство автодорог и магистралей; оптовая торговля моторным топливом; перевозка грузов; хранение и складирование нефти и нефтепродуктов; деятельность ресторанов, гостиниц и аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в 2017 году УФАС (управление Федеральной антимонопольной службы) по Удмуртии через суд пыталось добиться разделения «Ижавиа» на два юридических лица. Иск трижды отклонялся.

Глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал начало процесса разделения авиакомпании в январе 2018 года. Он объяснял, что в связи с ростом пассажиропотока, аэропортом стали интересоваться потенциальные инвесторы и концессионеры.

В конце июля арбитражный суд Нижегородской области признал недействительной сделку о передаче ООО «Поможем» (Нижний Новгород) функций управляющей компании АО «Ижавиа». По итогам проверки выяснилось, что сделка оформлена с нарушениями ряда Федеральных законов и предварительно не согласовывалась с управлением ФАС и не предварялась проведением торгов, а фактическим руководителем обоих юрлиц является Синельников.