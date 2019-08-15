Районы Удмуртии получат более 25 млн рублей на рекультивацию свалок
Ижевск, 15 августа, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Чистая страна» 11 районов Удмуртии получат субсидии из республиканского бюджета на ликвидацию и рекультивацию объектов несанкционированного размещения отходов. Соответствующее постановление за подпись. премьер-министра республики Ярослава Семенова опубликовано на портале правительства региона.
Общий объем субсидий составит 25,392 млн рублей. Средства получат 11 районов, максимальная сумма субсидий предусмотрена для Кезского района — более 6,5 млн рублей, почти 5 млн рублей получит Селтинский район, Сюмсинскому району предусмотрено 3,3 млн рублей, 2,16 млн рублей и 2,06 млн рублей получат Увинский и Красногорский районы соответственно, около 1,5 млн рублей получат Дебесский, Игринский и Шарканский районы каждый, болеем чем по 700 тыс. рублей направят Якшур-Бодьиснкому и Воткинскому районам, около 500 тыс. рублей получит Завьяловский район.
Семенов уточнил на своей странице в одной из социальных сетей, что общая площадь готовящихся к рекультивации свалок составит 32 гектара, будет ликвидировано 18 свалок. Он уточнил, что всего до конца 2019 года должны исчезнуть 50 свалок, но это только «десятая часть того, что годами копилось в лесах и оврагах республики».