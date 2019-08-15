Ижевск, 15 августа, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Чистая страна» 11 районов Удмуртии получат субсидии из республиканского бюджета на ликвидацию и рекультивацию объектов несанкционированного размещения отходов. Соответствующее постановление за подпись. премьер-министра республики Ярослава Семенова опубликовано на портале правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работы на полигоне ТБО

Общий объем субсидий составит 25,392 млн рублей. Средства получат 11 районов, максимальная сумма субсидий предусмотрена для Кезского района — более 6,5 млн рублей, почти 5 млн рублей получит Селтинский район, Сюмсинскому району предусмотрено 3,3 млн рублей, 2,16 млн рублей и 2,06 млн рублей получат Увинский и Красногорский районы соответственно, около 1,5 млн рублей получат Дебесский, Игринский и Шарканский районы каждый, болеем чем по 700 тыс. рублей направят Якшур-Бодьиснкому и Воткинскому районам, около 500 тыс. рублей получит Завьяловский район.

Семенов уточнил на своей странице в одной из социальных сетей, что общая площадь готовящихся к рекультивации свалок составит 32 гектара, будет ликвидировано 18 свалок. Он уточнил, что всего до конца 2019 года должны исчезнуть 50 свалок, но это только «десятая часть того, что годами копилось в лесах и оврагах республики».