Обнинск, Калужская область, 15 августа, 2019, 14:26 — ИА Регнум. В городе Обнинске (Калужская область) продолжаются работы по устройству съездов для маломобильных групп населения в рамках программы «Доступный город». В 2019 году будет сооружено 38 разных съездов. Их расположение скорректировали с учетом дворовых территорий и дорожных проездов. Об этом 15 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru Съезд для маломобильных граждан

Стоимость работ по оборудованию съездов для инвалидов-колясочников составляет 300 тыс. рублей. На эту сумму по итогам торгов с подрядчиком уже заключён договор. Срок выполнения работ — чуть больше месяца.

По мнению главы администрации Обнинска Владислав Шапши, инспекторами качества выполненных работ в городе традиционно выступают сами инвалиды-колясочники.

«У нас есть хороший опыт привлечения наших экспертов, которые сами перемещаются в инвалидных колясках. Это делается для того, чтобы деньги не были выкинуты зря. Это серьёзная программа, которая позволяет сделать город доступнее для некоторых людей, и к ней надо подходить ответственно», — считает Владислав Шапша.