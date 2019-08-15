Москва, 15 августа, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Участие в пленарном заседании Восточного экономического форума, которое состоится во Владивостоке 5 сентября, помимо президента РФ Владимира Путина примут руководители ещё ряда стран. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Government.ru Пленарная сессия Всемирного экономического форума

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Официальный представитель Кремля уточнил, что на форум приедут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правительства Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

В 2019 году Восточный экономический форум будет проходить 4−6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета и станет юбилейным, пятым.

Модератором форума будет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

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«Дальний Восток — это важно, инвестиционно привлекательно, ускоренное развитие, много вопросов для обсуждения», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, V Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 4−6 сентября. В связи с юбилейной датой участники подведут итоги экономического и социального развития Дальнего Востока за пять лет. Ранее приглашение от президента России Владимира Путина принять личное участие в форуме получил японский премьер-министр Синдзо Абэ.