Москва, 15 августа, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Пилот самолёта А321 Дамир Юсупов поздно стал пилотом — в 33 года. Об этом при помощи телемоста сообщила супруга Дамира Наталья Юсупова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кабина пилотов

По её словам, до этого пилот много лет работал юристом, однако затем резко поменял профессию, став лётчиком. При этом об аварийной посадке она узнала от мужа ещё до публикации информации о происшествии в СМИ.

«Муж позвонил, сказал: «Не волнуйся, всё хорошо». Человек он хороший. Я его очень люблю, во все рейсы провожаю с большим волнением. Узнала о случившемся от него. В новостях ещё ничего не было. Сказал, чтобы я не волновалась, что всё хорошо, что все живы», — отметила Юсупова.