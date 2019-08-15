Брянск, 15 августа, 2019, 14:10 — ИА Регнум. На улице III Интернационала в Брянске за перилами балкона, расположенного на четвёртом этаже, прохожие увидели маленького мальчика. Очевидцы немедленно вызвали спасателей, сообщили 15 августа в пресс-службе регионального МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области Опасный балкон

Сообщение поступило диспетчеру аварий-спасательной службы в 11:16. К дому в срочном порядке выехало отделение пожарно-спасательной части № 13. Старший пожарный-спасатель поднялся по лестнице и увёл ребёнка с балкона. Мальчику всего четыре года.

В квартире на тот момент находилась только десятилетняя сестра малыша. Спасатели сообщили об инциденте близким ребёнка и полиции.