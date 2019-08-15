Киев, 15 августа, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Киев все последние годы занимал позицию на усиление конфронтации с Москвой в газовых переговорах, но пришла пора изменить эту позицию. Об этом сегодня, 15 августа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

Эксперт напомнил, что Украине необходимо подписывать новый транзитный контракт с Россией.

«Вопрос в том — на каких условиях? Но тут мы вступаем в полное поле неопределенности. Новый министр энергетики, кто это? Мы премьер-министра не знаем. Если Коболев (глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев — ИА REGNUM ) продолжит руководить переговорами, то никуда мы далеко не уйдем. Позиция: мы не будем обсуждать предложение Газпрома, это не переговорная позиция, это — политическая позиция усиления конфронтации с Москвой», — сказал Землянский.

По его словам, для Киева намного важнее, чтобы зимой украинские потребители были с газом, а не прибыль от транзита российского газа.

«Может, сначала нужно решить технические моменты, потому что зимой украинские потребители рискуют остаться без газа, а потом уже 3 млрд долл., которые мы получаем от транзита… Тогда о плане «Б» вообще не может быть речи», — сказал Землянский, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка о том, что у Киева есть некий план «Б» на случай, если в начале 2020 года Россия полностью перекроет газовый транзит.

Эксперт призвал Киев в сложившейся ситуации вступить в переговоры с Российской Федерацией, уволить всю верхушку НАК «Нафтогаз Украины» — в частности главу компании Андрея Коболева, коммерческого директора Юрия Витренко и наблюдательный совет компании, который возглавляет подданная Великобритании Клэр Споттисвуд. При этом Землянский призвал новое правительство «восстановить контроль» над «Нафтогазом» (формально государственной компанией).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что у Киева есть план «Б» на случай, если Кремль остановит транзит газа по украинской газотранспортной системе. Чиновник также сообщил, что после формирования нового правительства нужно создать группу, которая займется переговорами с Кремлем о подписании нового или продлении существующего контракта. Данилюк также выразил уверенность в том, что Украина «выживет» даже без транзита российского газа.

9 августа глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия пытается отсрочить переговоры по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему до наступления холодов.

Ранее эксперты заявляли, что грядущей зимой на Украине целые города и области могут остаться без природного газа, если Россия полностью прекратит транзит газа и не будет поддерживать давление в украинской газотранспортной системе.