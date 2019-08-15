Сеул, 15 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи пока не может справиться с кризисными явлениями в экономике: в июле безработица выросла ещё на 0,2% и достигла 3,9%. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Службы статистики.

Данный показатель в июле является самым высоким за последние 19 лет, отмечают социологи. При этом рост безработицы произошёл, несмотря на увеличение за год числа рабочих мест на 299 тысяч. Всего количество занятых южнокорейцев оценивается в 27,38 млн человек при населении страны в 52 млн.

Негативная динамика безработицы вызвана ухудшением макроэкономической конъюнктуры и снижением промышленного производства. Кроме того, бизнес испытывает трудности из-за повышения налогов и МРОТ: в особенности, малые предприятия массово увольняют сотрудников из-за резкого увеличения расходов на оплату труда, поясняют эксперты.