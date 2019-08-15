Париж, 15 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. За день до премьеры гиперкара Bugatti Centodieci в интернете появились его фотографии. Снимки разместило на своём сайте издание Carscoops.

Carscoops Bugatti EB110 Super Sport Hommage

Новое авто представляет собой Chiron, но в другом исполнении кузова. Машина была изготовлена специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич, штат Калифорния. Полное название автомобиля — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.

Новинка выпущена в честь знаменитой модели Bugatti EB110 Super Sport, которую произвели в честь 110-летнего юбилея главы автокомпании в сентябре 1991 года.

Ожидается, что агрегат у новинки останется прежним. Таким образом, под капотом у гиперкара разместится мотор W16 на 8,0 литров, развивающий мощность до 1 500 «лошадей». Такой движок позволит разогнаться с 0 до 100 км/ч примерно за 2,4 секунды. Максимальная скорость авто — 420 км/ч.

Напомним, автокомпания из Германии VDM Cars выставила на продажу эксклюзивный Bugatti Chiron с карбоновым кузовом и темно-синими колесными дисками, а также с большими тормозными суппортами оранжевого цвета.

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