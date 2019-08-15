Анкара, 15 августа, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Преподаватель факультета коммуникаций турецкого университета Мармара, а также эксперт по Евразии анкарского Центра кризисных и политических исследований профессор доктор Гирай Сайнур Дерман заявил, что за актуальностью вопроса принадлежности Курильских островов в российско-японских отношениях стоят США. По его мнению, сближение США и Японии является их ответом на сближение РФ, КНР и Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Гирай Сайнур Дерман напомнил, что японская нота против заявления РФ о проведении на островах шестидневных учений негативно сказалась на двусторонних отношениях. По его мнению, в условиях незаконченного мирного договора и фактического продолжения войны между двумя странами решение РФ о проведении учений завело переговоры в тупик.

Эксперт считает, что в случае передачи островов Японии они могут стать местом размещения американских ракет, в связи с чем уже выражала свое беспокойство японская пресса и что представляет собой однозначную угрозу национальной безопасности РФ.