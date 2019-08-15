Чита, 15 августа, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Парк медицинских автомобилей Забайкалья значительно расширился благодаря дальневосточной субсидии. Как сообщает официальный сайт правительства региона, в край поступили автомобили разных классов комплектации в количестве 32 единиц. Сегодня, 15 августа, технику торжественно вручили медикам из краевых и районных учреждений здравоохранения.

Правительство Забайкальского края Медицинские автомобили поступили в Забайкальский край

Известно, что два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы. Они будут работать в труднодоступных населенных пунктах с численностью населения до ста человек.

«Техника будет помогать оказывать людям первичную медицинскую помощь, которая включает диагностику и лечение неосложненных острых заболеваний, хронических патологий, проведение профилактических мероприятий, патронаж беременных. Передвижные ФАПы оборудованы необходимой мебелью», — пояснили в забайкальском правительстве.

Напомним, в подведомственных учреждениях министерствa здравоохранения Забайкальского края состоит на учете 216 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них со сроком службы более пяти лет — 125. Вместе с тем потребность в замене техники составляет не менее 100 единиц.

Первая партия из шести автомобилей была направлена Забайкалью в июне 2019 года, техника поступила в Агинский и Шилкинский районы. Также большой объём финансирования предусмотрен национальным проектом «Здравоохранение»: до 2021 года для региона выделено 3,6 миллиарда рублей, в том числе в 2019 году потратят 863,54 миллиона рублей. Средства проекта пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти территории стали распространять все преференции, положенные дальневосточникам.