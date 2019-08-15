Анкара, 15 августа, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Турецкий курорт Памуккале, занесённый в список мирового наследия ЮНЕСКО, пользуется традиционно высокой популярностью у туристов. Ожидается, что до конца 2019 года совокупное число иностранных и внутренних туристов, посетивших курорт, составит 3 млн человек.

Antonio Cristofaro Памуккале

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в 2017 году Памуккале посетило 1,5 млн человек, в 2018 — 2,1 млн, а уже в первой половине 2019 года — 1,3 млн туристов. Глава общества гостиниц и туристических операторов Денизли Мурат Шен заявил, что Памуккале переживает исключительно благоприятный год.

Он отметил: «В 2019 году Памуккале идёт на рекорд. При том, что в день приезжает до 15 тыс. человек, в августе мы намерены добиться 400 тыс. посетителей. В сентябре мы будем иметь уже 2 млн гостей, а к концу года рассчитываем дойти и до 3 млн».