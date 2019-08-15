Москва, 15 августа, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В России проблемы в лесной отрасли не только в незаконной рубке леса китайцами и черными лесорубами, но и в стратегии властей в этой отрасли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR в ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя возможный запрет на экспорт леса в Китай.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

«Сегодня же вклад лесного хозяйства в ВВП РФ составляет всего 1%. Это очень мало для мировой лесной державы. За два прошедших десятилетия мы так и не пришли к эффективному и гармоничному распределению функций по управлению лесным хозяйством.

В стране по-прежнему финансовые рычаги управления находятся на федеральном уровне, а все административные функции — в зоне ответственности субъектов федерации. Плюс к этому — отсутствие внятной государственной политики в отрасли, а также лесное законодательство, которое еще не так отточено, как в лучших лесных державах мира», — пояснил эксперт.

Необходимо превратить лесную отрасль в инвестиционно привлекательную, стимулировать частный бизнес на инвестиции в создании производств с более высокой добавленной стоимостью и глубокой переработкой продукции. И главное — восстановить статус Московского государственного университета леса (МГУЛ) до самостоятельного главного отраслевого вуза страны.

«МГУЛ всегда славился подготовкой выдающихся профессионалов в области лесного хозяйства и лесной промышленности для всего мира, признанной научной базой и накопленными знаниями. Рыба гниет с головы. Если в России почему-то решили сделать сильнейший мировой вуз (Московский государственный университет леса) филиалом технического вуза (Бауманский университет), то уже нет вопросов к государству», — отметил Лобода.

Чиновникам, очевидно, не до этой отрасли и подготовки специалистов, а виноватых в провалах найти легко — и на сегодня крайними оказались черные лесорубы и предприимчивые китайцы.

«В 2018 году экспорт продукции лесного комплекса РФ превысил $11 млрд ($9 млрд в 2017 году), при этом доля экспорта необработанной древесины от общего объёма заготовки неуклонно снижается. Так, за 10 лет она сократилась с 22% до 8%.

И большой вклад в развитие химико-лесного комплекса России внесли не чиновники, а смелые крупные инвесторы и выпускники МГУЛ, неуклонно повышающие выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью на фоне равнодушного управления отраслью государством», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на вывоз леса в Китай, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок.

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