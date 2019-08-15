Харьков, Украина, 15 августа, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ десять отремонтированных танков Т-64БВ, сообщили 14 августа в пресс-службе министерства обороны Украины.

VoidWanderer Т-64БВ в Киеве

«В Харькове на государственном предприятии «Харьковский бронетанковый завод», входящий в государственный концерн «Укроборонпром», завершили регламентный ремонт и модернизацию десяти танков типа Т-64БВ для нужд ВСУ», — сказано в сообщении.

Весной 2019 года боевые машины прибыли из зоны боевых действий в Донбассе в очень плохом состоянии. Специалисты предприятия восстановили работу всех систем и агрегатов, а также заменили неисправные приборы, провели проверку вооружения, установили современные средства связи и навигационную аппаратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что из-за действий министерства обороны Украины Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова прекратило разработку перспективных бронемашин и вскоре перейдёт на двухдневную рабочую неделю.

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