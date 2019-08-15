Калуга, 15 августа, 2019, 13:48 — ИА Регнум. В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Калужской области производят подарочные пакеты. Об этом 15 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области Ирина Бегунова.

Фото пресс-службы УФСИН России по Калужской области В центре трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №2

Поточная ручная сборка подарочных пакетов осуществляется из комплектующих заказчика в соответствии с графиком производства. Для этого имеются необходимые площади и созданы дополнительные рабочие места для осужденных.

«В настоящее время производство подарочных пакетов в учреждении является приоритетным. Производственные мощности по выпуску подарочных пакетов увеличились в два раза по сравнению с 2018 годом, что существенно повысило рентабельность производства», — подчеркнула Ирина Бегунова.

Организация процесса производства пакетов в исправительной колонии поставлена на поток с минимальными сроками изготовления тиражей. Использование качественных расходных материалов, привлечение квалифицированных и опытных работников дает гарантию получения высокого качества сборки пакетов на выходе.