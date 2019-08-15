Уфа, 15 августа, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Два новых портативных ультразвуковых аппарата формата ноутбук экспертного класса получила больница №13 в городе Уфе, 15 августа сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Ультразвук

По сообщению медиков, этот аппарат позволит проводить обследование прямо около постели больного.

«Новые инновационные технологии позволят получать изображение высокого качества у «технически трудных» пациентов», — сообщают в министерстве.

Напомним, что аппарат закуплен в рамках национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».