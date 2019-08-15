Ярославль, 15 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Работники котельной в поселке Бурмакино Ярославской области рассказали корреспонденту ИА REGNUM, что не отзывали заявления об увольнении.

Елена Кузнецова Котельная в Бурмакино

Как ранее сообщил собственник котельной, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны, массово уволившиеся работники котельной «пересмотрели свои решения, заявления ими отозваны».

«Это не так, мы писали заявления об увольнении, других не писали. Они говорят, что зарплаты у нас большие, но называют средние зарплаты до вычета налогов, а мы говорим о том, что люди получают на руки в последние месяцы. В прошлом году, действительно, были нормальные зарплаты, а в этом произошло снижение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM один из работников котельной. Работники котельной написали обращение к председателю фракции КПРФ в Ярославской областной думе.

«Я занималась вопросом этой котельной еще 4 года назад. Тогда условия труда там были ужасные, с крыши текло, на полу стояла вода. Мы настаивали на передаче котельной от Минобороны Ярославской области, но вопрос так и не решился. Минобороны ведет себя как собака на сене — само не может обеспечить нормальную работу котельной, но и не отдает ее. Сейчас мы будем выходить на министерство через ЦК КПРФ. Такая ситуация во многих военных городках, находящихся в глубинке», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к проблеме работы котельной в Бурмакино подключилось и правительство Ярославской области.