Москва, 15 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. Зампред Мосгоризбиркома (МГИК) Юрий Ермолов награждён орденом Дружбы. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ермолов удостоен награды за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность, а также многолетнюю добросовестную работу. В сфере ответственности зампреда взаимодействие с Центризбиркомом РФ, мэрией столицы, организация работы аппарата комиссии и ряд других вопросов, в том числе рассмотрение жалоб на решения избиркомов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 8 сентября состоятся выборы в Московскую городскую думу.