Оренбург, 15 августа, 2019, 13:29 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2019 года, по состоянию на 15 августа, зафиксировано семь пострадавших от отравлений грибами, в том числе двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Ядовитый гриб

Факты отравления отмечены в Гае, Оренбурге, Бузулуке, Бугуруслане (по одному человеку), а также в Саракташском районе (два факта: пострадали двое детей и один взрослый).

Стоит отметить, что за весь 2018 год был зафиксирован лишь один случай отравления, в результате которого пострадали два человека.

С начала 2019 года специалисты Роспотребнадзора исследовали четыре пробы грибов на санитарно-химические показатели (соли тяжелых металлов, пестициды). Все пробы отвечали установленным требования.

При проверке мест санкционированной торговли (розничная торговая сеть) на территории Оренбуржья нарушений требований санитарного законодательства и технических регламентов не установлено. Жалобы на качество реализуемой грибной продукции от населения не поступали.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что приобретать грибы непромышленного производства наиболее безопасно на рынках и ярмарках, где продукция допускается к реализации после проведения экспертизы, призванной определить качество грибов, их целостность и безопасность.