Щучье, Курганская область, 15 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. В Курганской области выявили рекордсмена по количеству неоплаченных штрафов за нарушение прав дорожного движения. Им оказался 30-летний житель Щучанского района, накопивший 106 тыс. рублей долгов по 53 неоплаченным штрафам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе УФССП России по Зауралью.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Мужчина часто превышал скорость движения автомобиля, ездил на запрещающий сигнал светофора и совершал иные нарушения правил дорожного движения.

Так случилось, что накопивший штрафы автомобилист продал автомобиль. Во время постановки машины на учёт в ГИБДД, новый владелец столкнулся с отказом.

Рекордсмену по штрафам пришлось «поделиться» частью суммы, полученной за продажу автомобиля со службой судебных приставов за исполнительский сбор и погасить полностью общую сумму штрафа 106 тыс. рублей.