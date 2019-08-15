Краснодар, 15 августа, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 уничтожила заглубленные командные пункты условного противника ракетами класса «воздух-поверхность». Вылеты проводились в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения в Краснодарском крае, сообщила 15 августа пресс-служба Минобороны.

Eugeny Polivanov Сухой Су-25 ведет огонь ракетами

В общей сложности экипажи эскадрильи совершили более 20 вылетов, в ходе которых был осуществлен поиск, а затем уничтожение условного противника. Полеты проходили на скоростях от 700 до 750 километров в час на высоте до трех тысяч метров. Осложняло выполнение задачи активное радиоэлектронное подавление.

Отметим, что ранее звено штурмовиков Су-25 совершило перелет из Краснодарского края на грунтовый аэродром в Ростовской области. Там была осуществлена дозаправка, а также оснащение управляемыми ракетами.