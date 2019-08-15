Москва, 15 августа, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Кремль не дает комментарии по поводу служебной переписки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Речь идет об информации, которую распространили СМИ о том, российский лидер Владимир Путин согласился с отрицательной позицией Совета безопасности по передаче операторам частоты для 5G.

«Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем», — заявил Песков.

Напомним, ранее Минкомсвязи России внесло в концепцию развития 5G-сетей в России изменения, которые касались используемого частотного диапазона. Если ранее ведомство называло приоритетным диапазон 4,4−4,99 ГГц, то в новом документе отмечается, что наилучшим для строительства этих сетей станет диапазон 3,4−3,8 ГГц. По мнению экспертов, полоса частот 4,4−4,99 ГГц не может позволить в полной мере реализовать преимущества технологии. Кроме того, её выбор замедлит развитие сетей 5G в России.

По информации газеты «Ведомости» со ссылкой на целый ряд источников, Совет безопасности РФ отказал в пользование частоты в диапазоне 3,4−3,8 ГГц операторам связи, а Путин поддержал это решение.

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