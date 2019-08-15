Стокгольм, 15 августа, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Шведские ученые нашли ранние симптомы развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Иван Шилов ИА REGNUM Поражение мозга

Профессор психиатрии университета Гётеборга Ингмар Скуг утверждает, что нужда в дневном сне может быть первым признаком поражения мозга при болезни Альцгеймера. Исследования показывают наличие определенного типа белка в разных центрах мозга. Количество этого специфического белка в мозге определяет возможность бодрствовать в течение дня. Мозг, пораженный болезнью Альцгеймера, теряет более 75% нервных клеток, вместе с этим теряется большое количество белка, что приводит к сонливости в течение дня.

Также ученый обратил внимание на то, что длительный дневной сон может быть воспринят как признак развития болезни только в том случае, если ночной сон в этих условиях не нарушается.