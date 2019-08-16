Москва, 16 августа, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк скептически отнёсся к словам главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина о возможности полного запрета на вывоз российского леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт, в частности, отметил:

Tan2 Лес. Бревна

«Министр в интервью газете «Ведомости» предлагает Китаю подключиться не к обеспечению законности лесозаготовок и соблюдению правил устойчивого лесопользования, не к тушению пожаров, а к инвестициям. Предлагает «построить селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал». Есть сильные опасения что эти инвестиции пойдут не по назначению, будут банально разворованы, а предложение построить комплексы означает банально «дать отступного». А государственные органы будут по-прежнему закрывать глаза на крупнейшие нарушения в лесозаготовках и ловить людей, срубивших два дерева».

Напомним, ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок, может последовать запрет на вывоз российского леса в Поднебесную. При этом министр предложил Китаю вместе построить селекционно-семеноводческие комплексы и восстанавливать уничтоженный «чёрными лесорубами» лес.

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