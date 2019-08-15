Ярославль, 15 августа, 2019, 12:59 — ИА Регнум. 16 по 19 августа в Ярославле пройдет XXVII фестиваль искусств «Преображение». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Molportal.ru Фестиваль «Преображение»

«Важным событием программы этого года станет концертно-театральный проект «Собинов forever», посвященный в Год театра нашему знаменитому земляку артисту Леониду Собинову, который был и остается олицетворением музыкальной культуры русского Серебряного века и особой гордостью Ярославля и ярославцев», — сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

18 августа тематический вечер, посвященный Леониду Собинову, пройдет в Ярославском музее-заповеднике. Он начнется с иммерсивного действа, которое позволит зрителю погрузиться в атмосферу театрального творчества, окружавшего певца. Точку в музейном проекте поставит «Парад теноров» с участием ведущих солистов главных музыкальных театров Москвы. Прозвучат произведения, входившие в репертуар Леонида Собинова.

Торжественное открытие фестиваля состоится 16 августа в концертном зале имени Собинова. В исполнении Монреальского классического хора (Канада), филармонической хоровой капеллы «Ярославия» и Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра прозвучит «Реквием» Осипа Козловского. Дирижер — Луи Лавигёр (Канада).

Вечером того же дня в музее-заповеднике состоится музыкально-драматический спектакль «Гамлет Story». По традиции в рамках фестиваля состоятся концерты колокольной музыки.

В соборе Казанской иконы Божией Матери пройдет концерт филармонической хоровой капеллы «Ярославия», а в церкви Ильи Пророка выступит Московский ансамбль духовной музыки «Благовест».

Также в программе — опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в исполнении московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова. Закроется фестиваль в концертном зале имени Собинова. Там выступят Московский государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина, Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр, хор детской хоровой школы «Канцона». Прозвучит произведение Эдуарда Артемьева в жанре мессы для хора, солистов, оркестра и органа «Девять шагов к преображению».