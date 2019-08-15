Фриско, США, 15 августа, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Игровой портал IGN 14 августа рассказал о «пяти самых сумасшедших и шикарных пушках» в Borderlands 3. Среди них оказалась ракетница, стреляющая чизбургерами.

Игра Bordelands 3

Помимо «Бургерной пушки» в игре появится автомат, стреляющий другими автоматами; ракета, полётом которой можно управлять при помощи курсора мыши; пистолет-пулемёт, улетающий в небо при перезарядке, и пистолет, позволяющий убить врага с одного удара в копчик.

Bordelands 3 выйдет 13 сентября 2019 года. Разработчики приготовили для игроков четырёх новых игровых персонажей, несколько планет для изучения, а также более миллиона видов различного вооружения.