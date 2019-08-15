Сеул, 15 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

takeshi inada Храм Ясукуни

«Мы обеспокоены тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили представители министерства.

По сообщению агенства Kyodo, 15 августа Синдзо Абэ направил от своего имени ритуальное подношение к синтоистскому храму Ясукуни, однако от посещения храма премьер-министр отказался.

Известно, что около 50 членов парламента Японии посетили храм Ясукуни по случаю 74-й годовщины капитуляции Японии.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.