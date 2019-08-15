Бишкек, 15 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Канадская компания «Centerra Gold Inc», разрабатывающая крупнейшее в Киргизии золотое месторождение «Кумтор», выделила $10 млн (652 млн рублей) на приобретение специального медицинского оборудования для лечения киргизстанцев с онкологическими заболеваниями, пишет «24.kg».

В онкологической клинике

По словам министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева, уже заключен договор о покупке двух линейных ускорителей, которые будут установлены в Национальном онкологическом центре и в Ошском онкологическом центре.

При этом глава минздрава отметил, что новые линейные ускорители могут начать работу уже в первом квартале 2020 года.

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