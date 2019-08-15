Приштина, Сербия, 15 августа, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Заместитель премьер-министра Косово Энвер Ходжай, комментируя реакцию Белграда на проведение католической мессы албанцами на руинах православного храма в Нови Брдо, заявил, что Сербия манипулирует фактами, присваивая себе чужие церковные объекты. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Υπουργείο Εξωτερικών Энвер Ходжай

«Одержимость Сербии присвоением стала причиной нескольких войн и конфликтов на Балканах. Сербская политика часто вовлекала ученых в свои игры против албанцев, откровенно манипулируя фактами. Нет сомнений в том, что в 14-м и 15-м веках, церковь в Нови-Брдо была возведена разными народами, живущими в Косово, поэтому присвоение (церкви) сербами — нелепо», — сказал Ходжай, отвечая на заявления министра культуры Сербии Владана Вукосавлевича, который назвал проведенную в церкви мессу в Нови-Брдо провокацией.

«Церкви, мечети и другие здания культурного, исторического и религиозного наследия принадлежат Республике Косово и ее гражданам. Политизация культуры, науки, истории — это проявление нелепости и абсурдности интриг Сербии», — добавил Ходжай.