Вашингтон, 15 августа, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Аукционный дом RM Sotheby's в Нью-Йорке выставит на торги редкую модель итальянской марки Lamborghini Miura P400 1967 года. Об этом 15 августа сообщает портал 32cars.ru.

Carscoops Lamborghini Miura P400 1967

Сообщается, что всего автокомпания произвела 764 единицы модели Miura. При этом только 275 экземпляров были в версии P400.

На аукцион планируют выставить 80-ый экземпляр модели. Стоит отметить, что это один из 124 модификаций P400 с более тонкой рамой шасси, чем у более поздних автомобилей. Для коллекционеров данные авто представляют особый интерес.

С заводского конвейера готовящаяся к торгам машина сошла в середине октября 1967 года, после чего была доставлена во Францию. В 80-х годах авто попало в Великобританию. В 1989 году машина была приобретена покупателем из Бирмингема. Он сделал комплексную реставрацию модели, которая включала в себя повторное окрашивание и смену обивки салона. Также на автомобиль были установлены золотые пороги.

После ещё нескольких перепродаж в 2017 году Miura оказалась у нынешнего владельца.

Напомним, физик из Австралии Стерлинг Бэкус вместе со своим сыном напечатали на 3D-принтере суперкар Lamborghini Aventador. Для создания автомобиля им понадобилось около 18 месяцев. На печать машины семья физика потратила 20 тыс. долларов (около 1,275 млн рублей).

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