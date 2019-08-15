Москва, 15 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Министерство транспорта РФ представило новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, сообщает 15 августа «Коммерсантъ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камеры

В документе, в частности, говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».

Кроме того, отвечающим за автомобильные дороги рекомендуется размещать в интернете данные о том, где размещены камеры, в том числе муляжи. В случае же, если в зоне контроля число нарушений снизится на 80%, то камеры видеофиксации необходимо будет переместить в другое место. Документ планируется утвердить в декабре текущего года, пишет газета.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) запустила на своем сайте интерактивный раздел, где собрана вся информация о средствах фиксации нарушений правил дорожного движения.

Карта, как сообщили в ведомстве, создана с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.

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