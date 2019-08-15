Омск, 15 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Омские журналисты со ссылкой на участников поисковой операции сообщили некоторые подробности обнаружения трёхлетнего мальчика Коли в непроходимой тайге. Как сообщает Ngs55.ru, мальчика нашли всего в 800 метрах от развёрнутого поисковиками лагеря (по другим данным, около километра).

ГУ МВД по Омской области В ночное время не прекращались поиски трехлетнего Коли из Омской области

«Нашла его девушка, профессиональный поисковик из Москвы. Как рассказывают нам волонтёры, он «сидел на кочке, пил болотную воду и плакал», — отмечается в сообщении омского СМИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коля пропал 13 августа в Большереченском муниципальном районе Омской области в районе населенного пункта Почекуево. По словам родителей, они всего на 15 минут оставили мальчика одного в салоне прикованного в лесу автомобиля, а сами пошли собирать ягоды. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, родители обратились в полицию. Более 700 человек — профессиональных поисковиков и волонтёров в течение двух суток ни на минуту не прекращали поиски и надеялись на лучшее.

В группе поискового отряда «Лиза Алерт» в «ВК» уже опубликованы сотни комментариев с благодарностями всем, кто помог спасти ребёнка.

«Слава волонтёрам и простым людям, что искали до последнего, не опустили руки, ни на минуту не прекратили поиски, только благодаря вам всем он дождался! Коля, ты маленький герой, даже я не уверена, что смогла бы столько времени провести в лесу одна, без еды и воды, от страха с ума бы сошла, но по-другому и не могло быть, все это время тысячи людей ждали и молились за тебя, малыш!» — написала одна из участниц группы Татьяна.

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