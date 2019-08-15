Екатеринбург, 15 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выросли на 10% цены на жильё. Об этом заявил замлавы Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик на заседании свердловского правительства, сообщают СМИ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жильё

По словам Волчика, перед переходом на систему эскроу-счетов застройщики использовали различные маркетинговые ходы и разогрели рынок. Теперь в Екатеринбурге сравнялись цены на первичное и вторичное жилье — в среднем квадрат там дают за 72 тысячи рублей.

Руководитель подчеркнул, что ни с какими экономическими трудностями подорожание не связано. Всему виной — маркетинг застройщиков.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики перешли на систему эскроу-счётов. Это позволит клиентам, покупающим квартиры в строящемся жилье, не оказаться в дураках, если застройщик внезапно откажется от строительства новостройки.