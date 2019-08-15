Москва, 15 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Повторный штраф выписан певице Алле Пугачёвой из-за металлического забора вокруг дачи. Если штраф не будет погашен, банковскому счёту артистки грозит арест, пишет «Комсомольская правда».

(сс) Serge Serebro Алла Пугачева

Протокол об административном правонарушении составили на певицу в декабре 2018 года. В департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу сочли, что забор вокруг её дачи в подмосковном поселке Малые Бережки преграждает гражданам доступ к воде.

Сначала штраф составил 3 тыс. рублей, потом — еще 6 тыс. рублей. После штрафа предусмотрен арест до 15 суток или принудительные работы в течение 50 часов, однако возможен арест банковского счета и списание средств.

«Если Алла Борисовна сама не погасит штраф, то могут арестовать ее банковский счет и списать сумму штрафа», — пояснила юрист Галина Бодрова.

Трехэтажный особняк Пугачёвой, по оценкам риэлторов, стоит 70 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Пугачёву подвезли на автомобиле на перрон Рижского вокзала, что стало поводом для разъяснительной беседы руководства с работниками вокзала.

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