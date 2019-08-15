Сухум, 15 августа, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Делегация Южной Осетии в составе трех человек (представители администрации президента, ЦИК и парламента) отправится в Абхазию в качестве международных наблюдателей на президентских выборах. Об этом сообщает 15 августа ИА «Рес».

Делегацию Южной Осетии возглавит первый вице-спикер парламента Петр Гассиев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента Абхазии состоятся 25 августа. В этот раз в Абхазии рекордно большое число кандидатов в президенты. В выборах примут участие 10 претендентов.