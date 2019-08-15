Болгар, Татарстан, 15 августа, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Болгарский городской исполком объявил тендер на выбор подрядчика для сноса 23 аварийных домов в городе Болгаре (Татария). Победителя определят 27 августа 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ветхое жилье

Источник финансирования — бюджет муниципального образования «город Болгар» Спасского муниципального района Татарии. Начальная цена лота — 2 195 395,2 рубля, то есть примерно по 95,4 тыс. рублей за снос каждого дома. В тендере могут принять участие только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Работы должны быть завершены до 31 октября 2019 года.

Напомним, в столице Башкирии планируется изъять и снести четыре дома, а жильцам предоставят квартиры по другим адресам.

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