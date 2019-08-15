Санкт-Петербург, 15 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Переход нападающего Луки Джорджевича в московский «Локомотив» оказался экономически выгодным для «Зенита». Об этом заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак на пресс-конференции.

Vyacheslav Yevdokimov Сергей Семак

«Контракт Луки заканчивался в конце сезона, разумеется, клубу выгодно отпустить игрока сейчас, заработав деньги», — сказал Семак.

Он добавил, что Джорджевичу было бы сложно играть в «Зените», поскольку нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун «смотрятся очень хорошо».

Напомним, Джорджевич перешёл из «Зенита» в «Локомотив». За петербургский клуб он выступал с 2012 года, проведя большую часть времени в аренде в «Твенте», «Сампдории», «Понферрадине» и тульском «Арсенале».