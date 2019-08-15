«Пора этот цирк заканчивать!»: в Барнауле хотят вернуть прямые выборы мэра
Барнаул, 15 августа, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Алтайские справедливороссы первыми публично отреагировали на сегодняшнее заявление «сити-менеджера» Барнаула Сергея Дугина об уходе в отставку. В официальном сообщении по этому поводу сказано, что «Справедливая Россия» («СР») будет добиваться внесения на рассмотрение алтайского парламента законопроекта о возвращении всенародных выборов главы краевой столицы.
Законопроект был подготовлен еще в июне и в настоящее время уже внесен в АКЗС.
Он также напомнил, что «назначаемые послушным единороссовским большинством Барнаульской городской Думы сити-менеджеры уже неоднократно доказывали свою несостоятельность».
«Они оказывались либо казнокрадами, либо неэффективными управленцами, либо, как сейчас, посреди масштабных коммунально-дорожных работ и подготовки города к зиме уходят в отставку, хотя еще совсем недавно никуда вроде бы не собирались. Пора этот цирк заканчивать!», — заявил Александр Молотов.
В пояснительной записке к разработанному «СР» законопроекту о возврате прямых выборов подчёркивается, что разработчики учли «давние выборные традиции краевой столицы (глава Барнаула избирался всенародно с 1996 года по 2010 год), а также положительный опыт ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, главы административных центров которых избираются всенародно (Новосибирская, Томская области, республики Бурятия, Якутия, Хакасия, Хабаровский край и другие)».
Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 августа глава администрации Барнаула Сергей Дугин неожиданно объявил о том, что добровольно уходит в отставку. В этом его поддержал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, уже рекомендовавший депутатам Барнаульской городской думы назначить временным главой первого заместителя барнаульской мэрии Вячеслава Франка.