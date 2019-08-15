Ростов-на-Дону, 15 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала текущего года зафиксирован лишь один случай отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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«В городе Шахты в апреле текущего года зарегистрирован случай пищевого отравления дикорастущими грибами, предположительно, сморчками, собранными самостоятельно. Пострадало два человека», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве уточнили, что в 2018 году на Дону отравились грибами семь человек. Специалисты советуют собирать грибы в компании опытного грибника.