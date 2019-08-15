Киев, 15 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Кремль может пойти на уступки Западу и Украине в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе на фоне тех процессов, «которые начинаются в России». Об этом 15 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов украинский политолог Владимир Стус.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Действительно, есть шанс… что Россия пойдет на уступки на фоне жутких процессов, которые начинаются в стране. Первая уступка будет, если Макрон договорится с Путиным о расширении нормандского формата. Это уже будет первая победа. Это тот путь, по которому следует иди», — считает Стус.

При этом он считает, что главный переговорщик от Украины, экс-президент Леонид Кучма якобы «несет политическую ответственность» за конфликт в Донбассе, поскольку выстроил в стране сословное общество. Эксперт отмечает, что Кучма не сможет помочь в урегулировании конфликта.

«Не жду ничего хорошего от назначения Кучмы… Кучма строил в Украине сословное общество. Он довел до ручки украинскую экономику… Как можно формировать эффективную команду во главе с Кучмой?» — задался вопросом Стус, комментируя отставку Романа Бессмертного с поста переговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Бессмертного с поста переговорщика от Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам. В офисе президента заявили, что увольнение Бессмертного связано с тем, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма формирует «более эффективную команду».

19 августа президент России Владимир Путин посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом страны Эммануэлем Макроном ситуацию на Украине и продолжение работы в «нормандском формате» для урегулирования конфликта в Донбассе.