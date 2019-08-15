Мурманск, 15 августа, 2019, 11:48 — ИА Регнум. 430 тонн мусора отсортировал мурманский экотехнопарк с начала года. Об этом ИА REGNUM сообщили в АО «Управление отходами».

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Сегодня на производственных площадках экотехнопарка извлекают шесть видов вторсырья, которые отправляют переработчикам. В этом году на переработку в Санкт-Петербург, Москву и Карелию отправили уже 366 тонн вторсырья: 146 тонн жестяных банок и 128 тонн пластиковых бутылок.

Мощностей, способных переработать все выделяемое из твердых коммунальных отходов (ТКО) сырье на месте, пока нет. Перспективы создания новых предприятий и привлечения инвестиций в эту сферу пока обсуждаются.

Напомним, мусоросортировочный комплекс введен в эксплуатацию с началом деятельности регионального оператора с 1 января 2019 года и в рамках заключенного концессионного соглашения между правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». Результаты отбора ВМР и производительность площадок по обработке ТКО, достигнутые в ходе текущей деятельности Мурманского филиала АО «Управление отходами», показывают полное соответствие производственным показателям, предусмотренным при проектировании комплекса.

Комплекс в данный момент принимает для обработки и экологически безопасного захоронения отходы из Мурманска, Североморска, Александровска, Видяево, Кольский района.