Красноярск, 15 августа, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Добровольцы из Ульяновской области отправились в Красноярский край, чтобы помочь тушить лесные пожары. Они вошли в состав 100 волонтеров из других регионов страны, которые помогают пожарным в зоне ЧС, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

skeeze Огонь в лесу

В Красноярском крае находятся 14 членов регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, они учатся на старших курсах в колледже государственной и муниципальной службы. Ребята дислоцируются в Богучанском районе, в зону тушения возгораний их доставляют на вертолетах МИ-8.

Вместе с ульяновцами в зону ЧС прибыли студенты-добровольцы из Москвы, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Омска, Ижевска и других городов России. По данным ведомства, всего насчитывает 100 человек. добровольцы помогают тушить лесные пожары в Богучанском, Эвенкийском и Кежемском районах.

Напомним, в ликвидации пожаров задействованы силы краевого лесопожарного центра, Рослесхоза, Министерства обороны и МЧС. Тушить огонь в Красноярском крае помогают и пожарные из соседних регионов. Общая группировка сил — около 1,5 тыс. человек. На территории края продолжает действовать режим ЧС, доступ людей в леса ограничен.

Сегодня, 15 августа, ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщило о том, что спасатели завершили свою работу на тушении природных пожаров в Богучанском районе, а прибывшие несколько дней назад добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей останутся в районе и продолжат свою работу, но уже по профилактике предупреждения пожаров, будут оказывать адресную помощь населению. Более точные задачи по своей деятельности будут им определены после проведения межведомственного совещания.