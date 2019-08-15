Москва, 15 августа, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Российские ученые создали алгоритм, который позволяет найти источник распространения запрещённого контента в соцсетях. Об этом 15 августа сообщили «Известия».

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Разработкой занималась группа сотрудников лаборатории проблем компьютерной безопасности СПИИРАН. Её программный продукт позволяет визуализировать данные результатов анализа, в зависимости от уникальности распространяемый в соцсети контент получает определенный цвет. Например, оригинальные публикации помечаются зелёным цветом, а их многочисленные копии — красным.

Отмечается, что исследователи проверили работу алгоритма на примере различных публикаций в соцсети «ВКонтакте». По мнению ученых, их разработка позволит бороться деятельностью в сети запрещённых организаций.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в России зафиксирован большой рост преступлений в сети. С января по июнь 2019 года в стране было зарегистрировано более 117 тыс. преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекомунникативных технологий, что на 46% больше относительно аналогичного периода 2018 года.