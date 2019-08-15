Ростов-на-Дону, 15 августа, 2019, 11:46 — ИА Регнум. Управление МЧС России по Ростовской области объявило о сохранении штормового предупреждения из-за жары. В ведомстве уточнили, что чрезвычайная и высокая пожароопасность сохранится с 16 по 18 августа, передаёт ИА REGNUM.

Ylvers Огонь в лесу

Так, чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в ряде центральных районов, а также ожидается в южных и юго-восточных районах. Высокая пожароопасность классом ниже сохранится в большинстве территорий Донского региона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Дону был продлён запрет на посещение лесов. Ограничение, связанное с угрозой возникновения пожаров, продлится до 1 сентября. П