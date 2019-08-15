Омск, 15 августа, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Поиски трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего 13 августа из припаркованного в лесу автомобиля, завершились благополучно. Об этом сообщают участники поисковой операции — активисты отряда «Лиза Алерт» на своей странице в ВК.

Цитата с сайта Ngs55.ru Мальчик Коля, которого двое суток искали в омской тайге, на руках у отца

Подробности пока не известны, но поиск уже остановлен.

Цитата со страницы поискового отряда «Лиза Алерт» Поиски мальчика Коли, пропавшего в омских лесах, остановлены

«Сейчас мальчика везут в районную больницу. По предварительным данным, у него нет ни истощения, ни признаков обезвоживания. Весь искусан комарами и мошками, но во всём остальном вроде в порядке», — пишет Ngs55.ru.

Те, кто переживал за ребёнка, не могут сдержать эмоций:

Екатерина «Коленька, малыш, ты умничка! Ты многое прошел, я в тебя верила! Ребята, все те, кто искал, молодцы огромные! Всем вам низкий поклон и огромное нечеловеческое спасибо!».

дай Бог тебе здоровья и всем-всем людям, кто участвовал в твоих поисках». Ксения «Хоть мы и не знакомы, но за эти два дня ты для нас стал родной. Прям

Анастасия «Слёзы, слезы счастья. Огромнейшее спасибо этим людям».

Дарья «Сегодня две хорошие новости: Колю нашли живым и пилот самолет посадил без жертв! Это настоящее чудо! Люди совершают героические поступки! Спасли жизни в том и другом случаях! Низкий поклон поисковикам! Вы делаете благое дело!»

Ирина «Низкий поклон всем тем, кто принимал непосредственное участие в поиске: не спали, не ели, валились с ног, держали нас всех на коротком поводке, так как мы все переживали почти два дня. Оно того стоило, и спасибо тем, кто оказал материальную помощь. Спасибо всем городам, кто принимал участие в поиске или просто сопереживал».

Александра «Омск, Новосибирск, Москва. Вы огромные молодцы! Смогли. Ура! Спасибо, что вы есть».

Наталья «Не могу даже представить, что пережил этот крошка один на один с природой, ночной тайгой, с комарами, слепнями, среди болот и, возможно, диких зверей. Среди ягод, как ядовитых, так и нет. Что угодно могло произойти. Бедный мальчик, такой стресс перенес. Бог его уберег!».

Напомним, ребёнок исчез пока родители собирали ягоды в лесу. По их словам, они оставили сына одного всего на 15 минут, а когда вернулись, то не смогли его отыскать самостоятельно. На помощь пришли более 700 человек. Это профессиональные волонтёры, неравнодушные граждане, правоохранители, представители Росгвардии, ГУ МВД и МЧС. В течение двух дней и двух ночей поиски не прекращались ни на минуту.