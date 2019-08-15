Соледар, ДНР, 15 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Украинские силовики открыли огонь по рабочим, осуществлявшим ремонтно-восстановительные работы в посёлке Крутая Балка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел. ВСУ

«Вооруженные силы Украины препятствуют восстановлению 2-го Донецкого водопровода в посёлке Крутая Балка. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия по району проведения ремонтно-восстановительных работ», — сказано в сообщении.

Представительство ДНР в СЦКК обратилось к украинской стороне за дополнительными гарантиями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура ДНР завела дело против двух командиров украинских боевиков. Вероятно, согласно их приказам, ВСУ обстреляли в августе несколько населённых пунктов в ДНР.

Читайте также: Прокуратура ДНР завела дела против командиров ВСУ